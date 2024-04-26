Власти Того расправляются со СМИ и оппозицией накануне выборов

ЛОМЕ (ИА Реалист). Власти Того подавляют средства массовой информации и не позволяют гражданским лицам собираться для мирных протестов, говорится в отчете Amnesty International, опубликованном накануне парламентских выборов, которые должны состояться в конце апреля.
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