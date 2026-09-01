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Третья часть Марлезонского балета? Или переговоры «Зенита» с «Ромой» по Луису Энрике всё же идут - и на серьезном уровне. Что может гласить новый комментарий Зырянова

Третья часть Марлезонского балета? Или переговоры «Зенита» с «Ромой» по Луису Энрике всё же идут - и на серьезном уровне. Что может гласить новый комментарий Зырянова

«Зенит» ответил отказом на очередное предложение «Ромы» по приобретению игрока сборной Бразилии Луиса Энрике.

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