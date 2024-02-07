ВСУ оставили опорник «авдеевские дачи», «Аид» заговорил на украинском, а российский танк закопал и заровнял «немцев» одним выстрелом: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 7 февраля 2024 года Юлия СоколоваБитва за Авдеевку не утихает.