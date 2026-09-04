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ИА Регнум

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Песков: РФ категорически отвергает обвинения ФРГ по инциденту с дроном в Лейпциге

Песков: РФ категорически отвергает обвинения ФРГ по инциденту с дроном в Лейпциге

Россия категорически отвергает обвинения Германии в причастности РФ к инциденту с беспилотником в Лейпциге, это голословные и лишенные какой-либо аргументации заявления.

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