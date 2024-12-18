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Цены на авиабилеты по России в этом году выросли сильнее, чем на зарубежные полеты

Цены на авиабилеты по России в этом году выросли сильнее, чем на зарубежные полеты

Тем не менее внутренняя перевозка остается более доступной, нежели международный перелет, рассказали в Российском союзе туриндустрииВ 2024 году рост цен на внутренние авиарейсы составил 22,5%, а на зарубежные — 3%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья УманскийПо данным РСТ, стоимость авиабилетов за рубеж по наиболее популярным направлениям в этом году начиналась в среднем от 80 тысяч рублей туда-обратно.

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