«Abrams стоят на приколе»: экипажи ВСУ рассказали о применении танков Экипажи танков М1А1 Abrams (из 49 переданных ВСУ Австралией) рассказали об особенностях применения .
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