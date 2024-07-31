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Им теперь с этим жить: что говорят о спортсменах из РФ, поехавших на Олимпиаду и выступающих плохо

Им теперь с этим жить: что говорят о спортсменах из РФ, поехавших на Олимпиаду и выступающих плохо

© AFP 2023 / LUIS ROBAYO Как отметили представители российского спорта, сложно понять мотив россиян, поехавших в Париж просто "ради участия" На Играх в Париже выступают в общей сложности 15 россиян, которые представляют пять видов спорта, однако, как считают некоторые представители российского спорта, это далеко не самые сильные отечественные спорстмены.

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