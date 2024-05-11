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Алаудинов: потери ВСУ приближаются к 700 тысячам человек

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции составляют около 700 тысяч человек, считает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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