В Британии выгуливавшую собаку женщину затоптали коровы

В Великобритании женщину, которая выгуливала собаку, затоптали коровы. Об этом сообщает BBC News. Как отмечается, 29-летняя Ребекка Моррис из Литтлхорпа, графство Лестершир, гуляла вечером со своей собакой породы чихуахуа.
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