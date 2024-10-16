В Британии выгуливавшую собаку женщину затоптали коровы

В Великобритании женщину, которая выгуливала собаку, затоптали коровы. Об этом сообщает BBC News. Как отмечается, 29-летняя Ребекка Моррис из Литтлхорпа, графство Лестершир, гуляла вечером со своей собакой породы чихуахуа.