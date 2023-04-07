Эксперт рассказала, кто будет востребован на рынке труда в этом году

Эксперт и HR-стратег Анна Рудакова сообщила, какая возрастная категория в этом году будетО том, какая ситуация сложится в 2023 году на рынке труда РИА Новости рассказала Анна Рудакова, HR-стратег, директор центра карьеры корпорации "Синергия".