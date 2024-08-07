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NVIDIA задержит выпуск ускорителей GB200, отложит B100/B200, а на замену предложит B200A ...

NVIDIA задержит выпуск ускорителей GB200, отложит B100/B200, а на замену предложит B200A ...

NVIDIA задержит выпуск ускорителей GB200, отложит B100/B200, а на замену предложит B200AКомпания NVIDIA, по сообщению ресурса The Information, вынуждена повременить с началом массового выпуска ИИ-ускорителей следующего поколения на архитектуре Blackwell, сохранив высокие темпы производства Hopper.

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