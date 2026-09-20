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Татар-информ

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ВС РФ поразили вражеский склад, где хранились компоненты БПЛА

ВС РФ поразили вражеский склад, где хранились компоненты БПЛА

Вооруженные Силы России поразили склад компании «FIRE POINT» в Боярке, что в Киевской области. Там хранились комплектующие и стартовые ускорители для вражеских БПЛА большой дальности, сообщает Минобороны РФ.

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