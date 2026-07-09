Андрей Коваленко, посол Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Сахалинской области, принял участие в переговорах с потенциальными инвесторами с КНР.

Предприниматели из 60 регионов страны, а также, Китайской Народной Республики, собрались на Сахалине в рамках съезда лидеров общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
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