Убегая, ВСУ бросают оружие НАТО: Карта специальной военной операции на Украине на 18 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНаступающие на красноармейском направлении подразделения группировки войск «Центр» встретили ожесточенное сопротивление противника, засевшего в мощно укреплённом опорном пункте.