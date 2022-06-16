Как изменится облик Артёма, рассказал глава города в отчёте перед депутатами

Вячеслав Квон обратил внимание депутатского корпуса, что в рамках реализации муниципальной программы «Организация градостроительной деятельности Артёмовского городского округа» администрация ГО заключила муниципальный контракт с НИИ «Земля и город».
Вячеслав Квон обратил внимание депутатского корпуса, что в рамках реализации муниципальной программы «Организация градостроительной деятельности Артёмовского городского округа» администрация ГО заключила муниципальный контракт с НИИ «Земля и город».
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