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Как изменится облик Артёма, рассказал глава города в отчёте перед депутатами

Как изменится облик Артёма, рассказал глава города в отчёте перед депутатами

Вячеслав Квон обратил внимание депутатского корпуса, что в рамках реализации муниципальной программы «Организация градостроительной деятельности Артёмовского городского округа» администрация ГО заключила муниципальный контракт с НИИ «Земля и город».

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