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SHOT: врачи обнаружили у Михалкова проблемы с сердцем и давлением

SHOT: врачи обнаружили у Михалкова проблемы с сердцем и давлением

Российский режиссёр Никита Михалков в начале марта попал в больницу, утверждает SHOT. Как сообщает Telegram-канал, у Михалкова «поднялось давление», а после госпитализации ему «стабилизировали состояние».

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