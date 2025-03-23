Оппозиция Венгрии заплатит штраф €200 тыс. после попытки срыва голосования о запрете ЛГБТ

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер оштрафовал на €205 тыс. оппозиционных депутатов, которые попытались сорвать голосование по законопроекту о запрете проведения парадов ЛГБТ-сообщества (движение признано в России экстремистским) и зажгли дымовые шашки во время заседания.