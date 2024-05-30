Карта в руки: дети стали вдвое реже пользоваться наличными за последние пять лет

За последние пять лет дети стали гораздо реже снимать наличные с карт. Доля таких операций в общем объеме трат упала вдвое и на конец I квартала 2024-го составила всего 7%, говорится в исследовании аналитического проекта Tinkoff Data и «Тинькофф Джуниор» (есть у «Известий»).