Около 40% россиян столкнулись с фишинговыми сайтами «магазинов подарков» на 8 Марта

Накануне 8 Марта начинается традиционный праздничный ажиотаж, что приводит к активизации мошенников. Спешные поиски подарков и надежда на выгоду по случаю праздника становятся благодатной почвой для обмана.
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