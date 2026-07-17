Цены на автоперевозки выросли на 29%

Стоимость автомобильных грузоперевозок по России обновила исторический максимум.Индекс ATI.SU FTL, который рассчитывается по ставкам на 100 популярных внутренних направлениях, 13 июля достиг 2086 пунктов.
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