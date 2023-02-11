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Миронов после 0:3 от «Локомотива»: «Никаких оправданий у «Динамо» быть не может. Был серьезный разговор в раздевалке»

Андрей Миронов оценил поражение «Динамо» от «Локомотива» (0:3). — Плохая игра, что говорить. Понимали, какой соперник, учитывали турнирное положение.

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