Генерал ВС США Марк Милли усомнился в возможности ВСУ вернуть «потерянные территории»

На четвертый месяц топтания украинской армии в районе первой линии российской обороны, в США начали догадываться о том, что контрнаступление ВСУ пошло не совсем по тому плану, который разрабатывали в Пентагоне.
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