Военное обозрение

3 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    а как вы хотели ссуки безнаказанно обстреливать Севастополь? за одну голову - десять, так Ермолов учил вас, чурок зам...Спикер ВС ВСУ Игн...
  • Вячеслав Гуськов
    Идиот - он и есть идиот. Устроился в теплое место и хрень несет.Секретарь СНБО Ук...
  • Вячеслав Гуськов
    Безлграмотное тупое дерьмо.Глава ГУР Украины...

Генерал ВС США Марк Милли усомнился в возможности ВСУ вернуть «потерянные территории»

Генерал ВС США Марк Милли усомнился в возможности ВСУ вернуть «потерянные территории»

На четвертый месяц топтания украинской армии в районе первой линии российской обороны, в США начали догадываться о том, что контрнаступление ВСУ пошло не совсем по тому плану, который разрабатывали в Пентагоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх