В Брянске ночной пожар уничтожил квартиру в жилом доме

Сегодня ночью, 7 июня, в оперативную дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 1-м этаже пятиэтажки на переулке Северный в БрянскеСегодня ночью, 7 июня, в оперативную дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 1-м этаже пятиэтажки на переулке Северный в Брянске.