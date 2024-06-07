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Новости Брянска

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В Брянске ночной пожар уничтожил квартиру в жилом доме

В Брянске ночной пожар уничтожил квартиру в жилом доме

Сегодня ночью, 7 июня, в оперативную дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 1-м этаже пятиэтажки на переулке Северный в БрянскеСегодня ночью, 7 июня, в оперативную дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 1-м этаже пятиэтажки на переулке Северный в Брянске.

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