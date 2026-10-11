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Аргументы и Факты

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Дмитриев заявил, что слова Маска о Зеленском являются переломным моментом

Дмитриев заявил, что слова Маска о Зеленском являются переломным моментом

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев расценил высказывание американского предпринимателя Илона Маска о Владимире Зеленском как знаковое.

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