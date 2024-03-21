К 2100 году рождаемость почти во всех странах упадет ниже уровня воспроизводства

За последние 70 лет общемировой показатель суммарного коэффициента рождаемости (СКР) — среднего числа рождений детей на одну женщину на протяжении всей ее жизни — сократился более чем вдвое: примерно с пяти детей на каждую даму в 1950 году до 2,2 ребенка в 2021-м.