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Царьград

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"Всегда стоит обратиться к врачу": Названы три признака рака, на которые не обращают внимание

"Всегда стоит обратиться к врачу": Названы три признака рака, на которые не обращают внимание

В июле ВОЗ сделала важное заявление: число случаев онкологических заболеваний может почти удвоиться к 2050 году.

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