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Дмитрий Евстафьев: На Западе стали понимать, что Россия жестко ответит не только на блокаду Калининграда

Дмитрий Евстафьев: На Западе стали понимать, что Россия жестко ответит не только на блокаду Калининграда

Люди, которые на Западе решаются формулировать банальные для России и многих в Евразии позиции, остаются в меньшинстве.

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