Смоленские врачи впервые провели сложнейшую операцию на желчном протоке

В областном центре провели уникальную операцию. Об этом сообщили в областной клинической больнице. Ранее в хирургическое отделение поступил 70-летний пациент с желтухой, развившейся из-за нарушения оттока желчи.
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