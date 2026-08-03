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Юрист Матюшенков: на страховую пенсию влияют не только баллы

Юрист Матюшенков: на страховую пенсию влияют не только баллы

В 2026 году россияне могут получить 4,6-4,8 пенсионного балла при средней зарплате 114-120 тысяч рублей, однако индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и размер страховой пенсии рассчитываются исходя из множества факторов.

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