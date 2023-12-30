Что готовит первая неделя января с 1 по 7 число каждому знаку зодиака согласно гороскопу Алёна Юрьева Звезды готовятся раскрыть свои тайны и удивить каждый из двенадцати знаков зодиака в первую неделю нового года.
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