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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» с трудом победила «Лас-Пальмас», забив победный мяч на 93-й с пенальти. В лайве каталонцы шли за 8.50

«Барселона» одержала волевую победу над «Лас-Пальмасом» (2:1) в 19-м туре Ла Лиги. До 93-й минуты счет в матче был равным.

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