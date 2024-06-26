Рөстәм Миңнеханов Кытайда сигезенче «ЭКСПО Кытай – Евразия» ачылышында катнашты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов сигезенче «ЭКСПО Кытай – Евразия» чарасы ачылышында катнашты. Быел халыкара вакыйганың темасы – «Ефәк юлында яңа мөмкинлекләр/Евразия өчен яңа яшәү көче», дип сөйләде Рәиснең матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова.
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