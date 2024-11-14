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  • Нина Попова
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Мосбиржа даст возможность эмитентам акций выбирать короткий тикер

Мосбиржа даст возможность эмитентам акций выбирать короткий тикер

Московская биржа даст эмитентам акций возможность выбирать и приобретать эксклюзивный торговый код для своих ценных бумаг: вместо классического четырех- или пятибуквенного обозначения клиенты могут выбирать уникальные комбинации от одного до трех символов (латинские буквы и цифры), говорится в сообщении торговой площадки.

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