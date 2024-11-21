Иван Мезюхо: Обратите внимание на спокойствие Путина в сегодняшнем видеообращении в связи с ударами дальнобойными ракетами по РФ и ответной реакции нашей страны в виде применения ракетной системы сред

Обратите внимание на спокойствие Путина в сегодняшнем видеообращении в связи с ударами дальнобойными ракетами по РФ и ответной реакции нашей страны в виде применения ракетной системы средней дальности «Орешник».
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