Первые группы детей из Белгородской области прибыли в лагеря

Скриншот видео Первые группы детей из Белгородской области прибыли в оздоровительные лагеря. Сейчас они обустраиваются на новом месте, где школьники смогут отвлечься от того ужаса, который они пережили в новогоднюю ночь.
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