Как снизить риск заболеваний и дольше прожить

7 апреля — Всемирный день здоровья. К сожалению, волшебной таблетки от всех болезней ещё не придумали (и вряд ли её изобретут), но всё же учёным известны способы снизить риски развития разных заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии