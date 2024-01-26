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Камеры и горящие табло - водителям полетели новые штрафы: Как избежать наказаний

Камеры и горящие табло - водителям полетели новые штрафы: Как избежать наказаний

Московские камеры ЦОДД начали штрафовать за нарушение правил проезда трамвайных остановок.В России выписали первые штрафы за нарушение правил проезда трамвайных остановок.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А давайте за такие штрафы водителям будут возмещать, отменять незаконные штрафы но и выплачивать моральны ущерб в тройном размере. Поверьте порядок наведут быстро и ответственность будет не только в одни ворота.Так же обязать помимо квитанции на штраф предоставлять информацию о камере ее ТУ эксплуатации, когда она проходила поверку, что она установлена в соответствие с ГОСТОМ и т.д.А ток на сегодня это не штрафы, а грабеж водителей.А возмещать будут владельцы этих камер в тройном размере выписанному штрафу...
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