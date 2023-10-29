Серхио Перес: Я мог проехать быстрее и квалифицироваться выше

Серхио Перес: Я мог проехать быстрее и квалифицироваться вышеGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес признал, что в квалификации своего домашнего этапа рассчитывал на большее, чем пятое место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии