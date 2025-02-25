Экологи рассказали, как подкармливать птиц на природных территориях Москвы зимой

В зимнее время в городе можно встретить около 100 видов птиц. Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, как пернатые переносят холодное время года в условиях мегаполиса.
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