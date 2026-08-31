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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области произошло более 30 пожаров

В Рязанской области произошло более 30 пожаров

Так, сотрудники тревожного ведомства ликвидировали 15 техногенных пожаров, 14 загораний мусора и 2 загорания сухой травы.

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