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Верификацию возраста в интернете могут регламентировать законодательно

Верификацию возраста в интернете могут регламентировать законодательно

Верификацию возраста интернет-пользователей могут регламентировать законодательно. Такое предложение было опубликовано в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

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