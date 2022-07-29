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Кулеба заявил о «зуде» у партнеров Киева на тему переговоров с Россией

Кулеба заявил о «зуде» у партнеров Киева на тему переговоров с Россией

У некоторых западных партнеров Украины «начался зуд» на тему переговоров с Москвой из-за приближения зимы, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, передает РБК.

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