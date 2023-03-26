Белый дом заявил об отсутствии необходимости менять готовность стратегических сил США

Вашингтон не видит причин для изменения готовности американских стратегических сил. Этой информацией во время беседы с телеканалом CBS поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Вашингтон не видит причин для изменения готовности американских стратегических сил. Этой информацией во время беседы с телеканалом CBS поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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