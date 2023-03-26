Политическая экспертиза

50 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vsevolod
    Я теперь спать не буду ночами. Вот, только, узнаю, кто это такая, и сразу начну горевать!Лобода заявила, ч...
  • Владимир Вечтомов
    А почему не с мужиками?😊Цискаридзе тайно ...
  • Александр Ермак
    А какое его собачье дело, кто и что нам передаёт?Салливан бездоказ...

Белый дом заявил об отсутствии необходимости менять готовность стратегических сил США

Белый дом заявил об отсутствии необходимости менять готовность стратегических сил США

Вашингтон не видит причин для изменения готовности американских стратегических сил. Этой информацией во время беседы с телеканалом CBS поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх