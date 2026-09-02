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Живая Кубань

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СБУ и ГУР устроили перестрелку в Киеве: трое контрразведчиков арестованы

СБУ и ГУР устроили перестрелку в Киеве: трое контрразведчиков арестованы

СБУ и ГУР устроили перестрелку в Киеве: трое контрразведчиков арестованыНовость из разряда абсурдных, но тем не менее: в центре Киева произошло вооружённое столкновение между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки Минобороны (ГУР).

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