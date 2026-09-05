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Регионы России

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ВВС США нанесли удары по трем иранским танкерам после ракетного обстрела американских кораблей

ВВС США нанесли удары по трем иранским танкерам после ракетного обстрела американских кораблей

Силы CENTCOM нанесли удары по танкерам Downy у острова Харк, Stark 1 в районе города Джаск и пустому танкеру Kylo в Оманском заливе, который был выведен из строя после нескольких ударов по приказу командования покинуть судно.

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