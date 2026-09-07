На границе России и КНДР открыли автомобильный мост

Премьер-министр России Михаил Мишустин совместно с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе РФ и КНДР.
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