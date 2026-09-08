Астроном Киселёв сообщил об отсутствии угрозы от астероида CERNQ52

Астроном Александр Киселёв сообщает, что астероид CERNQ52 диаметром 0,6–1,2 м безопасен для Земли, так как сгорает в атмосфере.
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