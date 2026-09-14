Маркетплейс без кассы: что Ростех построил в PCAT и чего там пока нет

9 сентября 2026 года корпоративная пресс-служба объявила о масштабировании PCAT.ru на все организации Ростеха, выпускающие гражданскую продукцию.
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