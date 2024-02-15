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Азаров рассказал, почему не удалось предотвратить госпереворот на Украине

Азаров рассказал, почему не удалось предотвратить госпереворот на Украине

Государственный переворот в Киеве в 2014 году можно было предотвратить, причем бескровными мерами, однако позиция Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента Украины, не позволила это сделать, заявил в интервью «Известиям» бывший премьер-министр Украины (с 2010 по 2014 год) Николай Азаров.

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