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"Росэлектроника" разработала лампу бегущей волны для спутника "Экспресс-РВ"

"Росэлектроника" разработала лампу бегущей волны для спутника "Экспресс-РВ"

Государственный холдинг "Росэлектроника", входящий в концерн "Ростех", разработал новую лампу бегущей волны (LBW) для использования в современных спутниках связи "Экспресс-RV".

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Комментарии
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CM
C Major
покупали,пардон
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21 час.
Ингерман Ланская
малчиг, под хренью - япошки воровали савейские &quot;изобретения&quot; из &quot;ТМ&quot; и &quot;НиЖ&quot; - ещё в 70-е в совдепии никто не ржал.... поздно родился, малчиг
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16 час.
Ингерман Ланская
а ЛБВ придумали ещё в середине 20-го века - немцы.... книжки читай, малчиг
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16 час.

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